"La marca de la bestia" y el encierro de una niña

Como quitada de un cuento de terror es la historia de una niña que es encerrada por su propia madre para que no socialice con nadie, la progenitora alega que protege a su hija de "la marca de la bestia"

La fotografía de una niña de 7 años, comenzó a circular en las redes sociales como desaparecida, fue a la escuela y ya no volvió. Sin embargo, luego la historia dio un giro inquietante y es que los familiares paternos denunciaron que la madre secuestró a su hija y alegaron que la misma cuenta con orden de captura.

La mujer salió al paso y salió a desmentir que contaba con orden de captura. Sin embargo, admitió que mantiene encerrada a la pequeña para que no esté vinculada con personas vacunadas contra el covid, puesto que estas tienen la supuesta marca de la bestia.

Argumentó que la niña está bien, que no le hace falta nada y que cuenta alimentos almacenados en una pieza y no usa medicamentos. Asimismo, dijo que para poder aislarse tuvo que renunciar a su trabajo y que en todo ese tiempo se encargó de juntar alimentos no perecederos para no tener que volver a salir.

"No se va a traumar por no compartir con otros niños, ella está bien. Saldremos cuando el Señor lo diga", declaró.