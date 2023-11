"Dios me dijo vamos a presentarnos", alega José Insfrán

El pastor José Insfrán, investigado por lavado de dinero, dijo que se entregó por comando de "Dios" y afirmó que la investigación en su contra fue montada y la calificó como "absurda".

En contacto con NPY y Monumental 1080 AM, el pastor José Insfrán habló y afirmó que está en constante contacto con Dios y que fue quien le dijo que se presente a la Justicia.

"Soy una persona que habla con Dios y él habla conmigo. Él me dijo 'vamos a ir a presentarnos', no me dijo '¡anda presentate!'", dijo el investigado por lavado de dinero proveniente del narcotráfico en el marco de operativo A Ultranza Py.

Afirmó que él no tiene nada que ver con las empresas investigadas y que sus funciones eran más bien "en lo pastoral".

Dijo que la fortuna que amasaron es producto de la ganadería, la metalúrgica, el transporte, entre otros rubros durante 15 años y dijo que la investigación de A Ultranza Py fue "montada" y se autocalificó como un "trofeo político" para los políticos de Canindeyú.

"El fiscal Pak recibió la orden de meterme adentro por estar con Velázquez. Yo soy un trofeo político para los políticos de Canindeyú. Yo trabajaba para Hugo Velázquez (exvicepresidente). Él sabe que soy inocente", dijo.

Consultado sobre su estadía durante su tiempo prófugo, dijo que "estuvo haciendo la obra de Dios" y negó haber estado en Argentina y que eso es "un invento" para "tapar" el juicio político a Sandra Quiñónez.

"Nunca estuve por Argentina, todo eso fue montado, fue para tapar todo, porque en aquel momento se estaba tratando el juicio político a Sandra Quiñónez", manifestó y cortó la comunicación.