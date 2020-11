Supuesta descoordinación acabó en absolución de Messer

Darío Messer fue absuelto de un crimen que él confesó meses atrás. El motivo sería una falta de coordinación de autoridades en Brasil.

El juez de Río de Janeiro, Carlos Adriano Miranda Bandeira, absolvió a Darío Messer de los crímenes que él mismo confesó en junio pasado.

En medio habría una supuesta descoordinación ya que la delación no fue incluída en la acción penal, aseguran desde Folha de São Paulo.

En la ocasión fue denunciado por lavado de dinero, evasión y asociación criminal.

Por su parte, el periodista Rodrigo Hidalgo comentó que esta es una casa particular y que Messer continúa cumpliendo prisión domiciliaria, mientras no haya una comunicación oficial de la Fiscalía. Es más, esta sentenci no es definitiva y podría ser cambiada.

Además, esta es solo una de las tantas causas que es investigado el 'doleiro dos doleiros'.