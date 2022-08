Sebastián Marset niega acusaciones en su contra

El presunto narcotraficante Sebastián Marset, buscado por la justicia uruguaya y paraguaya, rompió el silencio y dio declaraciones a un medio uruguayo, desde Sudáfrica.

Sebastián Marset, buscado por la justicia de Paraguay y Uruguay por ser presuntamente cabeza de una organización criminal vinculada al tráfico de drogas, alegó estar “podrido” de las acusaciones en su contra y que no existen pruebas sobre ello.

Marset dijo no tener vínculo con ningún político de los países que lo están buscando. El uruguayo reapareció este jueves cuando envió videos al Canal 4 de Uruguay.

Dijo que "meten a los presidentes Cartes, Mario Abdo, Lacalle", pero aseguró que no tiene nada que ver. Se quejó de que involucraron a su esposa en el caso de lavado y de que utilizan la imagen de sus hijos en todos los medios de comunicación.

"Todos hablan porque tienen lengua y no tienen pruebas de nada", afirmó pidiendo que "terminen con eso".

“Están tirando todo así para ver si embocan algo. Les digo que si juegan al cinco de oro o a la lotería no van a embocar ningún número tampoco, están errando lejos. Déjense de hablar tantas cosas de la gente, no respetan nada. No sé cuánto ganan por todo lo que hacen y por salir en la tele, pero está un poquito incómodo, un poquito bastante. Les pido por favor que

terminen con eso”, apuntó.

“Si tienen pruebas de algo, hablen tranquilos; pero no tienen pruebas de nada de lo que dicen. Ni siquiera saben qué fecha fui liberado, cuándo me dieron el pasaporte. Nada, nada. Hablan nomas, no se cansan de hablar. En todos los países, en todas las redes, en todos los canales. Podrido me tienen”, remarcó.