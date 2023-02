Padres de Fernando Báez Sosa conformes con la condena a rugbistas

Los padres de Fernando Báez se mostraron "conformes" con el fallo. Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Luciano y Ciro Pertossi fueron sentenciados a prisión perpetua y otros tres a 15 años.

"Después de tanta espera, después de tres años, escuchar el veredicto hoy sonó fuerte, fue fuerte escuchar perpetua. Sentí una emoción al escucharlo. También me dio paz en el corazón porque sé quienes fueron los que asesinaron a mi hijo. Un poco de calma", dijo la mamá de Fernando Báez Sosa.

"A partir de ahora nace una historia muy importante en la justicia argentina. Estamos conformes. Empieza un nueva etapa en nuestra vida. Esperemos que a nosotros nos traiga un poco de tranquilidad. Ahora vamos a aprender a convivir con el dolor. Estoy conforme y puedo sonreír un poco", dijo Graciela acompañada de su esposo Silvino.

En la conferencia se refirió al momento en el que uno de los acusados se descompensó.

"No le preste atención a la reacción de los acusados. En mi mente lo que más mantengo es cómo asesinaron a mi hijo. -Sobre el desmayo- Lo tomé como algo normal, me pareció que era también actuado, como madre, pero siempre tengo presente en la forma en la que le dio la patada y se me presenta en la cabeza la sangre de mi hijo en las prendas. No me conmovió para nada, ellos sabían lo que hacían y lo disfrutaron", aseguró.

Silvino Báez subrayó sobre los rugbiers: "Se acordaron tarde de arrepentirse. Fue dificilísimo lo que vivimos, teníamos un único hijo y verlo así es muy duro, no se lo deseamos a nadie".

El Tribunal Oral en lo Criminal 1 de la ciudad de Dolores condenó este lunes a la pena de prisión perpetua a cinco de los ocho rugbiers acusados de matar a golpes a Fernando Báez Sosa, en la madrugada del 18 de enero de 2020 en la localidad balnearia de Villa Gesell, mientras que a los otros tres los consideró partícipes secundarios.