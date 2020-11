Millones dan el último adiós a Maradona

Diego Armando Maradona fue velado en la Casa Rosada, con los más altos honores de su país donde llegó a ser idolatrado hasta como un ser divino.

Mientras su circulo más cercano lo despedía adentro, una multitud aguardaba en la Plaza de Mayo para poder ver el féretro de su ídolo.

En el mundo no fue diferente, en Nápoles, Italia, donde también es considerado un ser superior y venerado como tal, millones salieron a las calles y entre llantos dejaban una ofrenda as dios muerto pero inmortalizado en las paredes de las calles de la ciudad.

Tanto fue y será el amor por Maradona en Nápoles que el mítico estadio del Napoli, donde Diego destelló con su magia, pasará a llamarse desde ahora Diego Armando Maradona.

Y no solo el mundo del fútbol se hizo eco de su partida, estrellas de otros deportes, del mundo del espectáculo y mandatarios del mundo dejaron un mensaje con un sentido adiós al más grande de todos, Maradona.

The Hand of God, Maradona has left us. In 86 we both won our championships. They use to compare the two of us. He was one of my hero’s and a friend. I respected him so much. He will be greatly missed. pic.twitter.com/E5j6DSfJas