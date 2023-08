Marset: “Gracias a la ayuda de la Felcn logré irme“

El supuesto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, divulgó este miércoles un video desde la clandestinidad, en el cual afirma que la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, le alertó que lo iban a capturar.

El video de Sebastián Marset fue enviado este miércoles a la redacción del medio boliviano Unitel. En el audiovisual se pronuncia por primera vez sobre el operativo que la Policía ejecutó un operativo de captura en su contra el pasado sábado.

Es en los primeros segundos del video donde se observa claramente al supuesto narco Marset. El hombre está con la barba crecida, usa una gorra y se observa los tatuajes en el cuello.

“Sé que mi situación está complicada, la verdad no quiero involucrar a personas que son inocentes. Sí, todos creían que era Luis Paulo Amorim, ninguna de las personas que están pasando un mal momento hoy tienen nada que ver con mis cosas y se están yendo al carajo con eso”, expresó.

Dijo que se están vinculando a personas que nada tienen que ver con él.

“Gracias a la ayuda del director de la Felcn logré irme, porque él me avisó que el ministro ya había dado orden de aprehensión contra mí. Agarré una platita y me avisó que me fuera”, señala el supuesto narco.

Además de ser requerido por la Justicia de Uruguay y Brasil y de tener órdenes de captura de la Europol e Interpol, Marset es uno de los principales buscados en el marco de A Ultranza PY, el mayor operativo contra el crimen organizado y el lavado de dinero en Paraguay.