Caso FBS: “El Tribunal tuvo piedad”, dijo abogado

El abogado que lleva el caso de Fernando Báez Sosa, se mostró inconforme con el veredicto del Tribunal, la calificó de débil y dijo que se tuvo piedad con tres de los acusados.

El abogado querellante de la familia de Fernando Báez Sosa, hijo de paraguayos en Argentina, dijo que tres de los rugbiers condenados a 15 años de prisión tuvieron la clemencia de los jueces y que basándose en esa disconformidad, apelarán el fallo de modo que la cadena perpetua sea para todos. Cinco recibieron la pena máxima.

“Desde el comienzo dijimos que esperamos prisión perpetua para todos. No comprendo el fallo, estuve en las audiencias y me parece que todos los acusados participaron en el plan y no se puede debilitar la participación de cada acusado”, señaló el letrado.

Fernando Báez Sosa fue asesinado a golpes fuera de una discoteca en Villa Gesell, provincia de Buenos Aires, el pasado 18 de enero del 2020.