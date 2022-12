Benedicto refirió sobre su muerte y, a su vez tuvo marcadas posturas

El emérito pontífice Benedicto XVI, se habría referido sobre su muerte en una carta que data de febrero de este año. Ratzinger se pronunció sobre diversos temas de relevancia durante sus años de papado y tras su renuncia

Benedicto XVI murió este sábado en el monasterio Mater Ecclesiae del Vaticano, donde residía desde su renuncia al pontificado en 2013. En varias ocasiones se habló sobre su delicado estado de salud e incluso se especuló sobre su muerte. El emérito pontífice se habría referido sobre su partida en una carta que data de febrero de este año.

En el mes de febrero de este año, el emérito pontífice compartía una carta, en la que expresaba cómo se está enfrentando, con paz y refugiado en su fe cristiana, a sus últimos momentos de vida en la Tierra.

"Muy pronto me presentaré ante al juez definitivo de mi vida. Aunque pueda tener muchos motivos de temor y miedo cuando miro hacia atrás en mi larga vida, me siento, sin embargo, feliz porque creo firmemente que el Señor no solo es el juez justo, sino también el amigo y el hermano que ya padeció Él mismo mis deficiencias y por eso, como juez, es también mi abogado (Paráclito)", escribía en una primera parte el papa emérito Benedicto XVI.

Las frases del Papa Emérito

"Deseo que no falte el trabajo, especialmente para los jóvenes, y que las condiciones laborales sean cada vez más respetuosas de la dignidad de la persona", dijo en su primer rezo desde el Palacio Apostólico.

Expresó su satisfacción por el abandono de las armas del grupo independentista norirlandés IRA e instó a "emprender nuevos pasos" en el mundo para lograr "una paz justa y duradera".

En su primera visita pastoral a América afirmó que "Latinoamérica es el continente de la esperanza".

Pidió perdón en Sídney (Australia) por los casos de pederastia y aseguró que "los responsables deben ser llevados ante la Justicia".

Calificó el genocidio judío de "crimen contra Dios y la humanidad" y afirmó que "la minimización de este terrible crimen es intolerable y totalmente inaceptable"

"Mi camino teológico no sería siquiera imaginable" sin "el gran santo" Juan Pablo II, dijo en un mensaje remitido a las autoridades de la Pontificia Universidad Juan Pablo II de Cracovia y de la Academia de Música de esa ciudad.

Rompe su silencio en un documento de 18 páginas en el que reflexiona sobre la Iglesia y los abusos sexuales. Habla de una mal entendida interpretación del Concilio Vaticano II, del colapso moral de la sociedad y de algunos miembros de la Iglesia, que han provocado los casos de abusos a menores y dice: "La libertad del papa emérito es algo que debe preocupar a todos los católicos, independientemente de sus opiniones".

Entre otras importantes alocuciones que brindó en momentos claves en el mundo el "rottweiler de Dios", Benedicto XVI quien sacudió la historia de la Iglesia al renunciar como Papa.