Amenazas a votantes en Venezuela antes de comicios

Una ministra del régimen de Maduro amenazó a los empleados con quedarse sin trabajo si asisten a las urnas. "Al que no vote que lo boten" aseguró.

Una nueva amenaza para el pueblo venezolano que no asista a votar fue expresado por Iris Varela, candidata a diputada del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y exministra del Servicio Penitenciario.

Fue a este ministerio que fue dirigido unas palabras, "al que no vote que lo boten", una amenaza directa para los trabajadores de perder sus trabajos si no asisten a las urnas.

No es la primera vez que un dirigente leal a Maduro expresa una amenaza similar contra los votantes, ya que el siempre polémico Diosdado Cabello dijo que "el que no vota no come".

Los venezolanos deberán elegir nuevas autoridades este domingo, pese a que la oposición asegura que no existe la seguridad para unos comicios limpios.