Facebook busca poner fin a los ojos cerrados en las fotos

Investigadores de Facebook trabajan en una herramienta que marcará un antes y después en el mundo de los retoques fotográficos, ya que han creado un algoritmo de inteligencia artificial que corregirá las fotografías donde las personas salgan con los ojos cerrados.

La herramienta tendrá dos funciones, la primera de reconocer imágenes, en este caso los rostros de las personas, y la otra se encargará de crear imágenes muy realistas. Con este método, el algoritmo analizará la cara de la persona, y por así decirlo, fabricará unos ojos con un tamaño y color acorde.

El sistema fue hecho para crear imágenes, este caso, ojos que luzcan reales y convincentes a simple vista. Para ello han suministrado al sistema un banco de datos donde hay imágenes de rostros de personas con los ojos abiertos, y mediante su sistema de ‘aprendizaje’, el algoritmo logra vincular qué tipo de ojos son los adecuados para una fotografía.

Las pruebas que se han hecho hasta el momento son satisfactorias, ya que muchos voluntarios no han podido detectar la imagen falsa, fabricada con el sistema, de la original. No obstante aún se debe trabajar en ciertos detalles, ya que hubo errores en el diseño de los ojos, cuando por ejemplo, un mechón de cabello tapó uno de los parpados cerrados, por lo que su lanzamiento aún no verá la luz reporta el sitio lavanguardia.com