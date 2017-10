PLRA pretende impugnar candidatura de Cartes

El presidente y vicepresidente del PLRA, Efraín Alegre y José Ledesma, refieren que Horacio Cartes no puede ser candidato a senador, ya que eso violaría la Constitución Nacional.

Efraín Alegre, indicó que la postulación que promueve el presidente de la República en las internas de la Asociación Nacional Republicana (ANR) es inconstitucional, por lo que apoderados partidarios y legisladores constitucionalistas, realizarán la acción de impugnación a la postulación en los tiempos y plazos precisos.

Además, aseguró que si Cartes no respeta la Carta Magna, ellos se encargaran de hacer entender la magnitud de la Constitución. A su vez, el dirigente liberal manifestó que el caso del senador Fernando Lugo es diferente, porque él había sido removido del cargo, luego de un polémico juicio político y que por tal motivo pudo y puede presentarse para la senaduría.

De la misma forma, aseguraron que no permitirán que Horacio Cartes llegue a jurar, en el caso de que el Tribunal superior de Justicia Electoral (TSJE), no haga lugar al momento de la presentación de impugnación de la candidatura. “Esto ya se dio cuando Nicanor Duarte Frutos fue electo senador en el periodo 2008-2013. No va a poder jurar, no va a ser senador", refirió el candidato a presidente de la República.