Ya nadie podrá ingresar al país, ni siquiera compatriotas

El ministro de Asuntos Internacionales, Federico González Franco, anunció el cierre total de fronteras, en el marco de protección del coronavirus.

Pidió a todos los compatriotas que ya no sigan regresando al país, que no intenten pasar las fronteras ya que todas están bloqueadas.

El cierre se extenderá hasta el 12 de abril y compatriotas ya no serán la excepción.

"No pueden ingresar a territorio nacional y quiero que, por favor, difundan esta información a nuestros queridos compatriotas que están diseminados por el mundo y créanme que les creo, con el corazón, el deseo de regresar a su país. Entiendo perfectamente el momento que están pasando, pero la situación no nos permite. La crisis es seria y no podemos ceder. Las fronteras están cerradas”, insistió González.

Esta manifestación lo hizo en una conferencia de prensa realizada este lunes, luego de que repatriados quedaran varados en el Puente de la Amistad, refirió que estos ya no podrán ingresar.

Explicó que de este grupo por cuestiones humanitarias ingresaron 3 niños con sus madres y que son la única excepción.

Los demás se encuentran en albergues transitorios en la frontera, el ministro señaló que estos sitios no reúnen todas las condiciones sanitarias y que estas personas no están en cuarentena.