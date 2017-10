Visión Cristiana sobre diversidad sexual

La Sociedad de Cristianos Inclusivos del Paraguay, se prepara para realizar la primera el primer encuentro Ecuménico sobre diversidad sexual y equidad de género.

El próximo 28 de octubre, se realizará el primer Encuentro Ecuménico de la Diversidad Sexual, que estará dirigida a todos los colaboradores eclesiales. El encuentro tiene como objetivo crear espacios de participación a personas creyentes LGBTTQI (Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero, Transexuales, Queer e Intersexuales).

El encuentro tendrá como expositor al padre, José Luis Caravias que realizará una charla sobre ‘Biblia y Homosexualidad’. Además, el encuentro también estará dirigido hacia la equidad de género, realizando debates sobre el posicionamiento de la mujer dentro de la sociedad y el machismo imperante en la cultura paraguaya.

El sacerdote refiere que la fe cristiana, debe ser bien entendida e indica que con el fanatismo lo único que se consigue es fomentar la intolerancia. “Con desprecio, violencia y groserías no se consigue nada, solo se fomenta el fanatismo y el fundamentalismo irracional. Ese es el cupi’i que se lo come todo. No podemos guiarnos siempre por las reglas del antiguo testamento. Jesús vino a la tierra y dijo que todos seriamos juzgados por el amor, no podemos crear diferencias entre nosotros mismos. Somos iguales”, concluyó el padre para Radio Monumental 180 AM

EL encuentro tendrá lugar el próximo 28 de octubre, de 16:30 a 21:30 en el Gran Hotel del Paraguay.