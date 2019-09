Villamayor:'Un delito no tapa al otro,tenemos que combatirlos a todos'

Juan Ernesto Villamayor, ministro del Interior instó a trabajar todos juntos como gobierno y expresó que la Policía Nacional precisa de mayor volumen de personal y presupuesto.

La fuga y toma de rehén por parte de los presos del PCC desnudó una vez más la carencia del sistema penitenciario. El propio Ministro del Interior Juan Ernesto Villamayor comentaba a la 1080 AM que son 19 guardiacárceles para unos 1.000 reclusos, donde 80 son miembros del PCC.

Por otro lado Villamayor destacó el seguimiento de la Policía Nacional y resaltó la gran labor del Comisario Germán Real que logró bloquear la posibilidad de fuga. Así también resaltó la escasez de personal y de recursos que afecta a todas las instituciones.

Instó a trabajar todos juntos como gobierno y expresó que la Policía Nacional precisa de mayor volumen de personal y presupuesto.

En cuanto al crimen cibernético y a la organización de esta gavilla expreso; "Necesitamos de más agentes con preparación cibernética y en capacidad de defensa tecnológica". Por otro lado expresó que la necesidad de hoy es convatir contra el crimen organizado, "El presidente tuvo una respuesta para esto, que a mí me parece muy eficiente en el sentido de incorporar las FF.AA para la lucha contra el crimen organizado".

Villamayor dijo que los militares no ocuparían los roles de los agentes policiales ya que la FF.AA se dedicaría de lleno al crimen organizado y que de esta forma la concentración de los oficiales sea el crimen no organizado, de manera a lidiar con los motochorros y la inseguridad ciudadana, "un delito no tapa al otro, van coexistiendo y tenemos que combatirlos a todos" apuntó.