Velázquez con un pie fuera de Honor Colorado

El presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Velázquez, afirmó que hablará con otros sectores de la ANR ya que no apoyará la candidatura de Santiago Peña, al igual que un número importante de sus colegas.

En la mañana de este miércoles el titular de la Cámara de Diputados, Hugo Velázquez, se reunió con el vicepresidente de la República, Juan Afara, y dio a entender que se alejaría del movimiento Honor Colorado, ya que el presidente Cartes elegiría como candidato a la presidencia al ministro de Hacienda, Santiago Peña.

Velázquez indicó que él trata de ser coherente con lo que dice y al ver que Peña ya está haciendo campaña política agregó que eso lo habilita para hablar con otros sectores del Partido Colorado, ya que desde un principio había afirmado que no iba a trabajar por la candidatura del actual ministro de Hacienda.

Sin embargo, aclaró que hasta la fecha no ha hablado con nadie fuera del movimiento oficialista, y al ser consultado, afirmó que no quiere hacer juicio de que si se ve o no fuera del movimiento liderado por el presidente Cartes. También agregó que varios diputados de su partido no apoyan la virtual candidatura de Santiago Peña.

Finalmente dijo que se interiorizará de la situación actual que se tiene dentro del partido y que posterior a eso tomará la decisión de mantenerse o quedarse en el movimiento oficialista y anunció que este jueves se reunirá con el senador Mario Abdo Benítez quien es líder del movimiento Colorado Añetaté.