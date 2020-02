Vecinos del barrio los Laureles hartos del mal servicio de la Essap

Desde diciembre vecinos denuncian el servicio irregular de la Essap, manifiestan que se encuentran sin agua la mayoría del tiempo.

Pobladores del barrio los Laureles de Asunción, señalan que el mal servicio de agua potable se arrastra desde diciembre, mes en que prácticamente no tuvieron el servicio. Indican que cuando hay agua viene de manera turbia lo que ya se volvió insostenible.

Además, declararon que aunque llamen e insistan el caso es omiso y no atienden a sus reclamos."Con este calor el servicio es criminal, ya no podemos estar así. Nos queremos bañarnos, lavar la ropa y no hay nada, pero para cobrar no faltan", señaló una de las mujeres afectadas.