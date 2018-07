Una violación constitucional "intrascendente"

El exministro de la Corte y constitucionalista de 1992, Luis Lezcano Claude, dijo que si Cartes y Nicanor juran como senadores activos se constituirá en una violación a la Constitución, pero “intrascendente”.

Luis Lezcano Claude fue uno de los constitucionalistas que participó en la redacción de nuestra Constitución en 1992 tras la caída de la dictadura. Al ser consultado en el programa AAM sobre el tema de la senaduría vitalicia minimizó un hecho, que de concretarse, se constituiría en una violación a nuestra Carte Magna.

A su parecer, si Horacio Cartes y Nicanor Duarte Frutos juran como senadores activos, no pasaría nada importante, ya que esto sería una "violación constitucional sin trascendencia".

“Se ha puesto esto como un tema extraordinariamente importante y no lo es, no es una violación constitucional de mucha trascendencia. El resultado práctico es que Cartes y Duarte Frutos estén en el Senado, o Gusinky y Friedmann, con eso no se cambia nada”.

Alegó que este no es un tema que podría producir un quiebre institucional. “¿Qué cambia con que estén ellos dos o los otros?”, refirió.

“Las grandes violaciones fueron el juicio político a Fernando Lugo, el juicio por la masacre de Curuguaty, esas son violaciones constitucionales importantes. Esto es (refiriéndose a que Cartes y Nicanor puedan ser senadores activos) algo intrascendente por el resultado, el resultado va a ser que Cartes y Duarte Frutos estén en el Senado, o Gusinky o Friedmann, ¿y qué cambia para el Senado?, ¿va a ser mejor, eso le interesa a las clases populares?, ¿le va a afectar en algo?”, acotó.

Más detalles en el video.