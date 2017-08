Un espectáculo inusual: Todo lo que dejó el eclipse solar

Un eclipse total de sol atravesó Estados Unidos luego de 99 años. Se vivió de manera parcial en otros puntos de Latinoamérica. Mirá las fotos y cobertura de este espectáculo.

Lo que hace años eran malos presagios apocalipticos, hoy es un evento que congrega a cientos de personas que quedan maravillados por este inusual fenómeno.

El eclipse total fue admirado desde Oregón hasta Carolina del Sur y en otras zonas como New York, el solo pudo ser apreciado cubierto un 75%.

Si bien este tipo de espectáculo sólo se podrá ver en Paraguay en 2075, la NASA hizo una super cobertura sobre el eclipse a través de su página web.

La luna cubrió por completo el disco visible del sol y duró 2 minutos y 40 segundos. Desde el momento que la luna cubría al sol, hasta que dejó de hacerlo, trascurrieron tres horas.