Un abogado puede tener avión y lujos como Zacarías Irún, dice defensor

Ricardo Preda, defensor de Javier Zacarías Irún, afirmó que un abogado puede tener los mismos bienes que el senador. Dijo que sus ingresos de 2017 fueron el triple de lo que percibió su cliente en concepto de honorarios.

Ricardo Preda asumió la defensa del legislador colorado Javier Zacarías Irún, procesado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, junto a su esposa Sandra McLeod, intendenta de Ciudad del Este, y otro familiares.

El mismo sostuvo que aún no tuvo acceso a la carpeta fiscal, pero justificó los bienes con cuenta el legislador, como ser un avión privado, departamentos en Brasil y Estados Unidos, así como acciones en dos empresas.

Aunque Zacarías Irún no tenga mucha visibilidad mediática como profesional jurídico, apuntó que eso no significa que tenga menos ingresos en su profesión. Aseguró, en contacto con la 1020 AM, que un abogado perfectamente puede tener los bienes con que cuenta el legislador.

Se excusó de dar montos, pero dijo que por ejemplo en el 2017, él tuvo el triple de los ingresos declarados por el legislador en concepto de honorarios profesionales. Añadió que además de los honorarios, Zacarías Irún es accionista de dos firmas y además tiene ingresos por alquileres de propiedades.

Comparó la situación de ambos, diciendo que no es aficionado a los vuelos y quizás por eso no tiene un avión como su cliente. De igual manera viaja poco al exterior, por eso no adquiere un departamento en otro país. Señaló que de esa manera, quizás él pueda tener mayores ahorros en el banco, mientras que Zacarías Irún más inmuebles que él. "Cada uno tiene la elección de qué hacer con el dinero de los honorarios", apuntó.