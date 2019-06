Ulises Quintana niega enriquecimiento ilícito: "Mi cuenta no dice eso"

Ulises Quintana fue imputado por la fiscal Lorena Ledesma por los supuestos hechos punibles de tráfico de drogas en carácter de cómplice, tráfico de influencias, asociación criminal, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Desde el 21 de setiembre se encuentra recluido en la cárcel de Viñas Cué, según él, por no contar con respaldo político. "Yo no tengo padrinazgo político, por eso sigo en la cárcel. Ledesma no puede imputarme por enriquecimiento ilícito, mi cuenta bancaria no demuestra eso", expresó Quintana en contacto con Radio