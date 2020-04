Uber fue detenido por no usar protección sanitaria

Un chofer de uber fue detenido por no contar con guantes ni tapabocas mientras trasladaba a un pasajero. El hombre se defendió alegando que en otras barreras no le dijeron nada y por eso no los usaba.

Agentes policiales detuvieron a un chofer de uber sobre la avenida Perú, por no contar con tapabocas ni guantes, medida de protección mínima para prestar el servicio durante la cuarentena sanitaria. El chofer trasladaba a un ciudadano extranjero que son supo especificar a donde se trasladaba. Por su parte el trabajador alegó que no usaba el equipo de protección porque en otras barreras no le dijeron nada.

Publicidad

Si usted comenta utilizando una cuenta de Facebook, la información de su perfil (trabajo/empleador/localidad) puede ser visible en su comentario dependiendo de sus ajustes de privacidad. Si la casilla "Publicar en Facebook" ("Post to Facebook" en inglés) se encuentra seleccionada, su comentario será publicado en su perfil de Facebook en adición a Paraguay.com