Twitter reporta hackeo masivo

Perfiles en Twitter de altas celebridades como Barack Obama, Bill Gates, Apple y hasta medios masivos fueron hackeados este miércoles con la intención de ejecutar estafas con bitcoins.

Son varias las celebridades, cuentas de empresas de alta repercusión y otras celebridades que desde este miércoles no pudieron ingresar a sus perfiles de esta aplicación. Sin embargo llamativamente los perfiles que no cuentas con el tan codiciado "check", no sufrieron las restricciones. Algunas de las cuentas que reportaron esta dificultad fueron las de Jeff Bezos, Elon Musk,Barack Obama, Bill Gates, Joe Biden, y Apple.

Se cree que fueron hackeadas con la intención de ejecutar estafas con bitcoins. "Estamos conscientes de un incidente de seguridad que afecta las cuentas de Twitter. Estamos investigando y tomando medidas para resolverlo. Actualizaremos datos en breve", escribió a través de un comunicado la compañía.