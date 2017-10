Tuma afirma que no conoce a supuesto secretario detenido con cocaína

El diputado Óscar Tuma negó que el supuesto funcionario del Congreso detenido con cocaína en Villa Elisa trabaje para él. Además dijo que desconoce si es o no adherente de su movimiento.

El congresista, en contacto con Noticias Paraguay, negó tal versión y afirmó que no conoce al detenido, y que mucho menos trabaja para él. No obstante dijo no saber si es o no adherente de su movimiento.

Por otro lado, agregó que cada persona es responsable de sus actos, y que en el supuesto caso de que en realidad trabaje para él, no tendría ningún problema en admitir el vínculo.

