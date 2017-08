Tras casi dos años de calvario, los Fehr claman por una prueba de vida

El martes se cumplirá dos años sin que Abrahán Fehr pueda abrazar a su esposa, hijos ni padres. Por ende, los seres queridos emitieron un comunicado rogando por una prueba de vida y comunicación para las negociaciones.

El autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) mantiene privado de su libertad al colono menonita desde el 08 de agosto del 2015 cuando fue secuestrado en Manitoba, distrito de Tacuati, departamento de San Pedro.

En ese momento un peón también fue retenido y liberado horas después. En su poder encontraron un panfleto del EPP exigiendo el pago de USD 500.000 para la liberación de Fehr, así como las típicas amenazas sobre la prohibición del cultivo de granos.

Dos años después del calvario, sin ningún tipo de prueba de vida y incomunidos con los delincuentes, la familia Fehr solo reza y ora por la integridad de Abrahán. Por ende, el martes realizarán una misa en la casa de la esposa e hijos.

El comunicado señala: "Queremos comunicarnos con los señores que le secuestraron a Abrahán Fehr de la colonia Manitoba al pedido de la esposa ya que Abrahán cumplirá dos años en cautiverio y ella está muy preocupada por no tener ninguna novedad del esposo y papá. No encuentra palabras para responder a sus hijos cuando llegaría Abrahán. Vemos que ya se hicieron distintas operaciones pero no se ha llegado a lo esperado. Espero que pronto se resuelva esta preocupante situación".

El hermano en una ocasión mencionó que ni siquiera saben si Fehr continúa vivo o en qué parte estaría, informó Noticias Paraguay.

Por su parte, aprovechando estas circunstancias desesperantes que sufre la familia, malvivientes estafaron a la familia despojándolo de USD 130.000. Hasta el momento hay seis personas detenidas y procesadas.