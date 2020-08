Trabajadora de estación de servicio ayudó a dar a luz a una mujer

Una joven se acercó en la madrugada de este jueves, para ayudar a una mujer en aparente mal estado en la vía pública y terminó haciendo de partera. Describió el momento como algo increíble.

Una joven de 21 años que trabaja en una estación de servicio sobre Pdte Franco, se percató que en plena madrugada fría, una motocicleta paró abruptamente y descendió una mujer, y se sentó al costado del asfalto. Según la trabajadora, la situación llamó su atención y no dudó en cruzar la avenida para ayudar a la mujer que parecía estar en muy mal estado.

"Yo solo me acerqué y ahí me dijo la señora que me agache, que estaba muy mal, ahí ya vi la cabecita del bebé y no tuve de otra que ayudar" ,manifestó muy sorprendida la ayudante de parto. Agregó, que la bebé nació sanita e inmediatamente derivaron a la reciente madre hasta un centro asistencial.