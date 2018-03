Tomarán medidas para que investigación no termine en el 'oparei'

Doña Obdulia Florenciano, madre del suboficial secuestrado Edelio Moríngo, reclama una vez la falta de novedades por parte de las autoridades. La misma anunció que luego de Semana Santa tomaría medidas drásticas.

Doña Obdulia, se dirigió a las autoridades debido al silencio por parte del Ministerio del Interior en lo que respecta novedades sobre el paradero de su hijo.

Esta madre criticó los constantes cambios que se da en los mandos policiales y de la Fuerza de Tarea Conjunta, ya que con cada variación se corta la comunicación con su familia.

Además, criticó que hasta el momento, Ariel Martínez quien fue nombrado como ministro del Interior el pasado 3 de febrero, no se ha comunicado con con nadie de la familia para ponerse a disposición, o por lo menos darles esperanza de que están trabajando para recuperar a su hijo.

Entre otros puntos, mencionó que el silencio de las autoridades de seguridad son una falta de respeto a su familia y recalcó que hay muchos puntos y personas que aún no han sido investigadas. Finalmente recalcó que el hecho de que hasta la fecha no conozcan personalmente al nuevo ministro del Interior, demuestra el poco interés en la investigación del secuestro de su hijo y que si no protestan por la falta de información sobre su paradero, el caso terminaría en el 'oparei'.

Más detalles en el video.