Titular del Indert: "No van a encontrar nada en mi contra"

Mario Vega titular del Inder señaló en la tarde de este lunes que jamás pidió coima durante su gestión. Mencionó que hay mucha gente "poderosa" a la que le molesta su cargo.

Vega se refirió este lunes hacía las acusaciones del Ministerio Público que lo relaciona a un supuesto pedido de coima y a una lesión de confianza. Expresó que quedó sorprendido, ya que nunca estuvo involucrado en hechos irregulares.

"Jamás en la vida planteé ni me plantearon un pedido de coima, les puedo asegurar que no van encontrar absolutamente nada", lanzó. Por otro lado se refirió hacía sus principales funcionarios, señaló que tanto el asesor jurídico como el jefe de gabinete no dieron indicios de casos de sobornos, por lo que no sospechaba nada.

El titular sostuvo que aguarda prestar declaraciones y que se realice el procedimiento debido, explicó que aún no tuvo acceso a la carpeta fiscal, sin embargo no dudó en expresar que son "muchos poderosos" a los que le molesta su presencia en la institución .

La Fiscalía señala un supuesto pedido de dinero por parte de las autoridades del ente público a cambio de dar trámite para la adjudicación de un inmueble en el Chaco paraguayo. Este caso está en manos del fiscal Rodrigo Estigarribia , quien precisó que se trata de cuatro expedientes que totalizan 16.000 hectáreas.