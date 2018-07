Titular de IPS culpa a antecesores por colapso de hospital

El titular del IPS, Benigno López, dijo que no se puede hacer mucho por los asegurados que sufren las falencias de la provisional, debido a que administraciones anteriores no realizaron las inversiones necesarias.

El futuro ministro de Hacienda y actual presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Benigno López, dijo que prácticamente no se le puede decir nada a los pacientes que están siendo atendidos en los pasillos abarrotados del hospital central. Culpó de esta penosa realidad a las administraciones anteriores que no encararon las obras de infraestructura y no realizaron las inversiones que correspondía en su momento.

“No se puede pedir camas y obras si no se hizo las inversiones en su tiempo. Si se abarrota la urgencia es por la falta de obras de infraestructura, ¿qué responsabilidad puede haber?", refirió.

En lo que respecta a la falta de medicamentos, dijo que no se puede pretender tener todas las medicinas si es que se arrastra una deuda de casi G. 700.000 millones.

Finalmente, recalcó que en su gestión se inició alrededor de 14 obras de infraestructura y para marzo del año que viene se habilitarían más espacios y camas.

