Taxistas vs MUV y UBER: "No es la aplicación, son los conductores"

El conflicto entre taxistas y las empresas de transporte por aplicación está en pleno proceso. Los taxistas explicaron detalladamente cuales son los motivos que tienen en contra de la nueva modalidad de transporte.

Bernabe Penayo, de la Federación Nacional de Taxistas, explicó que su gremio se encuentra total y completamente regulado por la Municipalidad de Asunción y que no están en igualdad de condiciones con los conductores de MUV y de Uber, quienes según ellos, ni siquiera cuentan con el registro de conducir adecuado.

Lamentó que el municipio capitalino los obligue a cumplir con una serie de requisitos, que supuestamente, los conductores de las mencionadas aplicaciones, no están obligados a seguir. Insisten en que la competencia es desleal y urgen la regulación por parte de las autoridades.

Ángel Galeano, presidente de la Cooperativa de Taxistas de Asunción, explicó que la principal preocupación no es la aplicación, sino la competencia desleal de aquellos conductores que se desligan de la empresa y trabajan por cuenta propia, lo que supone el aumento de la informalidad.

Por su parte, los representantes de MUV y Uber, expresaron que también están sujetos a las leyes, que tributan lo que corresponde y no se oponen a que la actividad sea regulada. No obstante, no dejarán de trabajar, mientras eso suceda.

