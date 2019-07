Taxistas no tienen permiso para bloquear calles

Luego de que un representante de taxistas dijera que tienen el permiso municipal de cerrar Mariscal López durante la mañana, el Director de Tránsito de Asunción desmintió este dicho.

"Ellos no tienen permiso de cerrar la calle. Me deja mal a mí. No es la manera de protestar", enfatizó Luis Pereira, titular de Tránsito de la capital.

Es más, generalmente hay un aviso verbal o vía nota sobre el anuncio de las movilizaciones en el país. En esta ocasión no hubo ninguna notificación de que los taxistas iban a tomar las calles de Asunción. "Nos enteramos por los medios de prensa", dijo la autoridad.

La Policía Municipal de Trásito (PMT) tiene la situación desbordada por lo que directamente pide a los automovilistas evitar desde cuadras antes la zona de la Municipalidad de Asunción sobre la avenida Mariscal López.