Taxista se resistió a control y mordió a policías

El conductor de un taxi procuró, por todos los medios, evitar ser sometido a la prueba del alcoholemia en Areguá, hasta el punto de morder a los policías. Al final no lo consiguió y dio positivo al alcotest.

En la madrugada de este viernes, policías de la ciudad de Aregúa detuvieron la marcha de un taxi al ver que circulaba en zigzag en la zona de Valle Pucú.

En primer término, los agentes solicitaron sus documentos al conductor, identificado como Roberto Carlos Servín, de 34 años, quien no contaba con su licencia de conducir.

El siguiente paso fue la prueba de alcoholemia, a lo que el taxista se resistió en todo momento, hasta el punto de morder a los agentes, según denunció el oficial Ever Oviedo, sub jefe de la Comisaría 16 de Areguá en contacto con la 970 AM.

De igual manera, los agentes lograron practicarle el alcotest que dio un resultado positivo de 0,77 mg/l.

Oviedo informó que el conductor del taxi, que ya se encuentra detenido en la comisaría 37, trató de intimidarlos manifestando que su padre cuenta con una radio comunitaria en la zona.