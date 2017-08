Cynthia Tarragó regresa al oficialismo

La legisladora Cynthia Tarragó fue presentada este martes como precandidata a diputada para las próximas elecciones internas por el movimiento liderado por el presidente Horacio Cartes.

Tarragó se apartó meses atrás del movimiento oficialista debido a que no aceptaba la precandidatura de Santiago Peña como presidente de la República. Incluso acusó al propio Horacio Cartes de querer imponer un candidato, hasta agregó que no iba a permitir que un liberal (refiriéndose a Peña) sea candidato de su partido.

En una entrevista dada a Radio Monumental 1080 AM el pasado 5 de mayo, la diputada manifestó que si Juan Afara no era el candidato a presidente por Honor Colorado de cara al 2018, el movimiento se iba a quebrar. También refirió que no tenía ninguna objeción hacia la gestión de Santiago Peña como ministro de Hacienda, pero que para candidato a presidente deseaba "un colorado de verdad, un kara'i guasu" y para ella en ese entonces, era Afara.