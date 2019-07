Suspenden audiencia de Bruno Marabel

En la mañana de este miércoles debía llevarse a cabo la audiencia preliminar para Bruno Marabel, sin embargo, la misma fue suspendida, ya que la fiscal del caso no se presentó.

La fiscal Esmilda Álvarez no asistió este miércoles a la audiencia preliminar de Bruno Marabel, único sospechoso del quíntuple asesinato ocurrido en la conocida como casa del horror en el microcentro de Asunción.

El Ministerio Público informó que la fiscal tenía problemas de salud, por lo que se solicitó la suspensión. Sin embargo, el juez Rolando Duarte aseguró que no fue notificado y que la ausencia no fue justificada.

Luego, la Fiscalía señaló llamativamente que el abogado defensor le había indicado a Álvarez que la audiencia no se llevaría a cabo este miércoles, pero luego se rectificó; sin embargo, la fiscal no fue notificada a tiempo y ya no pudo llegar.

El magistrado deberá fijar una nueva fecha de audiencia para Marabel, de 20 años, quien fue acusado por la Fiscalía por homicidio doloso y feminicidio.