Supuesto golpeador de la joven reconoce agresión

El hombre que habría golpeado brutalmente a su expareja, reconoció este martes la agresión contra la joven, declaró que solo lo hizo para defenderse. Pide prisión domiciliaria para poder seguir trabajando.

El caso se volvió viral en redes, la víctima realizó su denuncia en la Comisaría Séptima Metropolitana, el hecho ocurrió en horas de la noche del sábado, todo había iniciado cuando Mayra Bobadilla fue a retirar a su pequeña hija, que ese día debía compartir con el padre, tras una discusión su expareja identificado como Marcos Bayer Benítez, habría golpeado brutalmente a la joven provocando fracturas en el rostro y encerrándola casi por dos horas en el baño.

El hombre ya se encuentra en manos de la Fiscalía, y reconoció que golpeó a la mujer, pero para defenderse de la agresión de la misma. Expresó que la misma siempre fue muy violenta y que solo se defendió, ya que todo habría iniciado por problemas de celos por parte de Mayra.

"Traté de calmarla, pero ella comenzó a golpearme, no paraba con las patadas y ahí todo comenzó, reconozco que en medio del forcejeo, pero más en defensa propia, me excedí reconozco", declaró Bayer. En cuanto a las fotos que circulan en redes comentó que se ven muy exageras y apuntó que serían photoshop: "Vi las fotos y me pareció exagerada, puede que haya editado con sus amigas", lanzó.

"Después de los golpes, yo le pedí perdón a ella; le dije gorda vos sabes que yo no soy así, le pedí de verdad disculpas", argumentó. Finalmente declaró que está dispuesto a enfrentar los cargos, pero que espera poder ser beneficiado con una prisión domiciliaria para ayudarla con la manutención de la niña.

VIDEO. Un nuevo hecho de violencia extrema contra la mujer, una joven de 21 años fue brutalmente golpeada, presuntamente por su pareja. Un niño, hijo de la pareja, presenció el hecho.#NPY #NosConecta #NoBajemosLaGuardiahttps://t.co/RoDqJPBxlZ — NPY Oficial (@npyoficial) September 1, 2020