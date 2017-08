Subsidiar deudas es descabellado, pero acompañará decisión de Cartes

La ministra de Hacienda, Lea Giménez, calificó de descabellada la sanción del proyecto de subsidio de deudas a campesinos, no obstante dijo que acompañará la decisión del Ejecutivo pese a que está en contra de esa ley.

La ministra Lea Giménez se refirió a la sanción del Congreso al proyecto de subsidio de deudas de los campesinos y agregó que esto genera un incentivo perverso, ya que tienen reportes de que algunos labriegos ya dejaron de pagar sus deudas esperanzados en que el Gobierno las pague, pese a que hay muchas dudas en cuanto a la aplicación.

Uno de los puntos no claros de la ley que ya fue sancionada es que no tiene fecha de vencimiento, es decir, no hay un tope de tiempo para que la gente demuestre que debe ser beneficiaria con esta normativa.

Otro punto es que no se menciona cuál será el mecanismo para constatar que el labriego efectivamente tiene solo hasta 30 hectáreas, el cual es uno de los requisitos para acceder al subsidio.

comunicación con Radio Monumental 1080 AM. El punto que más preocupa a Hacienda es que no existen fondos para ampliar el presupuesto del Ministerio de Agricultura para pagar el subsidio y tampoco se puede recortar el presupuesto de otro ente para dicho efecto. Esto llevaría a que “se deba de algún lado realizar un recorte”, indicó la ministra en

En parte de la entrevista, calificó de descabellado el proyecto de subsidio como también la iniciativa del Frente Guasu en elevar el impuesto al tabaco de un 15 a un 30 por ciento. Sobre este último punto mencionó que para elevar el impuesto al tabaco en la cifra sugerida, se debe realizar un análisis de todo el sistema financiero, ya que no se puede incrementar de golpe un solo impuesto.

Finalmente dejó en claro que la postura desde el Ministerio de Hacienda es de oposición al proyecto de subsidio, sin embargo dijo que acompañará la decisión del presidente Horacio Cartes, ya que alega que el mandatario tendrá en cuenta los factores políticos, sociales y económicos para dar su veredicto.