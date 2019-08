Sorpresa para algunos legisladores cartistas tras decisión de HC

Algunos legisladores cartistas expresaron su disconformidad con la decisión de Honor Colorado de desistir del proceso de juicio político.

En la noche del miércoles, el senador cartista Sergio Godoy proclamaba a los cuatro vientos que nada podía parar el juicio político, ni siquiera cuando se escuchara el descargo del presidente.

Este jueves, el referente de Honor Colorado, Pedro Alliana, anunció desistir de llevar adelante el juicio político porque supuestamente "se eliminó el acta bilateral de Itaipú" que creó esta crisis.

Posteriormente, Godoy escribe a través del Twitter su disconformidad: "No estoy ni estaré de acuerdo con la impunidad. Acá hubo un hecho por demás grave que no se aclaró aún. No comparto la decisión de algunos diputados de HC".

A esta postura se sumó la diputada cartista Del Pilar Medina quien según ella, esta decisión de los líderes del movimiento, cayó como un balde de agua fría.

"Nos tomó de sorpresa el plan de 'abortar' desde Honor Colorado el juicio político al Ejecutivo. Seguiremos luchando en defensa de los intereses de nuestro país", expresó.