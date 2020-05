Solo apercibieron a jueces tras indignante fallo

El JEM apercibió a los jueces que salvaron de la cárcel y trataron de "mitã’i porã" a un hombre condenado por abuso de su hijastra de 7 años.

A fin de mes de septiembre del 2019, la población se indignó luego de que tres magistrados sentencien a un hombre que se comprobó que abusó de su hijastra de 7 años.

Los jueces Hugo Ríos, Gerardo Ruiz Díaz y Jorge Giménez Samaniego, le otorgaron 2 años de cárcel con suspensión de la pena, eso significa que fue mandado a su casa.

NOTA RELACIONADA: ‘Mitã’i porã’ abusó de su hijastra, pero jueces lo salvan de prisión

Pero no solo la leve condena indignó, sino el trato al abusador. “Sos un tipo preparado, hablas bien, tenés tu profesión, mitã’i porã (...) Felizmente no se probó que vos le metiste tu pilín en su vagina, pero para nosotros, de forma unánime, sí se probó una cosa, que hubo abuso sexual porque está probado que vos le besaste, le frotaste, eyaculaste por ella, que le metías tu pilín en su boca. Para nosotros eso quedó probado”, expresó soezmente en su momento el magistrado Giménez quien no se inmutó ante la presencia de los familiares de la víctima en la sala.

Ante todo este escándalo y después de 8 meses, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) se expide ante este caso.

Habiendo figuras como la sanción o la remoción de los magistrados, JEM optó por la más leve, el apercibimiento.

El @Jem_py solo apercibió a los jueces que trataron de 'mitã’i porã' a un hombre condenado por abusar de su hijastra de 7 años y que quedó libre. Los detalles del caso https://t.co/3ChUz7FvLn#1080AM: https://t.co/4lqXsOqgeJ#QuedateEnCasaPy pic.twitter.com/4daLLuYmVF — Monumental AM 1080 (@AM_1080) May 19, 2020