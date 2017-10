Sobrevivientes tras atentado huyeron y tendrían antecedentes

Según el comisario general Walter Vázquez, los sujetos que sobrevivieron al atentado de este miércoles se dispersaron. Ambos fueron demorados y uno por sus heridas fue enviado al Hospital del Trauma.

Se trata de Willer Fidelino Lezcano quien acusó disparos y por las heridas fue derivado al Hospital del Trauma. Este contaría con antecedentes policiales.

Otro demorado, que escapó de las ráfagas fue Ever Luis Figueredo, brasileño, quien no brindó mayores declaraciones. "Voy a colaborar con todos, no quiero hablar, por favor". Él quedará detenido en la Comisaría 10ª.

El comisario general, para disipar cualquier duda, desea corroborar con mayor rigor las identidades de cada uno de los sujetos que salieron con vida de este hecho.

Vázquez afirmó que los disparos realizados que acabaron con la vida de William Giménez y su hijo, eran largas. Así también, se encontró vainillas servidas en el interior de la camioneta atacada.

A cuadras del lugar por su parte encontraron una chaqueta, un teléfono celular y un cargador.

Mencionó que la vivienda de Giménez un mes atrás realizó un allanamiento en busca de armas largas, no obstante, no encontraron nada.

La policía pide a los vecinos que brinden información sobre sus vecinos al que creen que andas en actividades sospechosas. Garantiza que toda denuncia será tratada en absoluto anonimato.

Todos estos detalles abajo: