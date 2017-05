Sin Afara como candidato se quiebra Honor Colorado, advierte Tarragó

La diputada Cynthia Tarragó fue tajante y advirtió que si Juan Afara no es el candidato a presidente por Honor Colorado de cara al 2018, no hay nada que seguir negociando. "Queremos un colorado de verdad", indicó.

Tarragó acompañó al vicepresidente de la República a los estudios de Radio Monumental, donde Juan Afara ratificó su postura en contra de una eventual candidatura de Santiago Peña a la presidencia por el oficialismo colorado, aunque no confirmó si buscará la presidencia.

A diferencia del segundo del Ejecutivo, la legisladora fue tajante en la postura asumida por 11 diputados que ya manifestaron al vicepresidente su deseo de que encabece la chapa presidencial por Honor Colorado.

Manifestó que no hay ninguna negociación que realizar con el partido, si Juan Afara no es el candidato. Afirmó que no tienen ninguna objeción hacia la gestión de Santiago Peña como ministro de Hacienda, pero que para candidato a presidente quieren "un colorado de verdad, un karai guasu" y ese es Afara.

Tras la muerte de la enmienda con el paso a costado de Horacio Cartes por la reelección, la atención se centra en quién será el candidato del presidente para sucederlo. Suena fuerte el nombre de Peña, aunque ya se observa una fuerte resistencia desde la dirigencia colorada. El propio Afara cuestionó que el exliberal lleva apenas 6 meses como afiliado a la ANR.

