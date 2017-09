Salud Pública registra siete casos sospechosos de microcefalia por zika. En los próximos días se realizarán otras pruebas laboratoriales, ya que no todas las madres presentaron síntomas del virus durante la gravidez.

La directora de Vigilancia de la Salud, Águeda Cabello, indicó que se recibió 10 notificaciones de lactantes con microcefalia, pero tres de ellos fueron descartados como posible causa del virus del zika.

Los primeros análisis a los que fueron sometidos los neonatos arrojan que los mismos podrían tener el virus, sin embargo, esto se confirmará o descartará una vez que se tengan los resultados de los estudios de laboratorio.

Cabello refirió, a la 970 AM, que no todas las madres presentaron síntomas de cuadros virales durante el embarazo. También dijo que llama la atención que uno de los bebés presenta un cuadro sospechoso del virus, mientras que la madre no.

Por otra parte, aclaró que la microcefalia se produce también a causa de otras afecciones o por defectos congénitos.