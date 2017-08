Si pierde, "será un fracaso de Santi Peña, por no lograr convencer"

El precandidato a presidente, Santiago Peña, indicó que se siente con ventaja por sobre otros candidatos ya que estuvo en la función pública, no obstante dijo que si pierde será un fracaso de él y no del modelo Cartes.

El precandidato a presidente de la República por el movimiento Honor Colorado, Santiago Peña, se refirió a estos meses que lleva haciendo campaña y dijo que se siente con mucha ventaja, en comparación con otros candidatos, ya que está al tanto de las necesidades del país debido a que trabajó en la función pública.

Además, afirmó que no le molestó la encuesta publicada por Última Hora y ratificó que las mismas fueron manipuladas, porque estos mecanismos de medición son una herramienta de campaña.

Por otra parte se refirió a los políticos que meses atrás desaprobaban su figura como precandidato a presidente por el movimiento oficialista, ese fue el caso de la diputada Cynthia Tarragó que volvió a las filas de Honor Colorado, Peña dijo que esa situación no puede ser considerada como incoherente, ya que al estar en política uno puede tomar en cierto momento una postura sobre un tema pero eso puede cambiar, y en este momento, está interesado en sumar más adeptos a su movimiento.

Finalmente, dijo que en caso de que llegara a perder las internas, el fracaso será de él y no del modelo Cartes, ya que su figura sería la responsable por no convencer al electorado colorado. También afirmó que si Horacio Cartes no llegara a ser el senador más votado en la historia, como el entorno oficialista viene diciendo, eso deberá ser un llamado de atención para la imagen del actual mandatario.

Más detalles en el video.