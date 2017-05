Si Peña gana interna, Afara apoyará su candidatura

VIDEO. Si bien el vicepresidente de la República, Juan Afara, renunció al oficialismo por la precandidatura virtual de Santiago Peña; dijo que si el ministro gana la interna colorada, lo apoyará para las generales.

"Es lo que el Partido Colorado va a decidir y tengo que respetar eso", aseguró el vicepresidente en el programa Jueves de Mina de Noticias Paraguay.

Peña es el elegido de Cartes para ser el candidato del movimiento de Honor Colorado para la Presidencia de la República, sin embargo esto todavía no está confirmado.

Reconoció que sus discrepancias con Honor Colorado fue que se le tenga en cuenta a una persona que tiene 20 años de militancia en un partido rival, y sólo seis meses en el actual. "Esto es una afrenta. Por respeto a la dirigencia colorada y a su juventud, no puedo aceptarlo".

Tras ser consultado sobre el hipotético caso de que Peña no tenga el visto bueno de la dirigencia y Horacio Cartes, y de ese modo, Afara tenga la posibilidad de retornar al movimiento Honor Colorado, expresó tajantemente sobre su convicción de que si se retira de un lugar, no retornará más. "Cada uno tiene su momento en un lugar. Yo ya no vuelvo", alegó.

Así también lamentó que por muchos años estuvo trabajando por Horacio Cartes y su mandato, "siendo la voz y asistencia del gobierno" y apoyándolo en su candidatura, pero al final no se lo tuvo en cuenta en reuniones. "Creo que tuve pocas oportunidades de hablar", se quejó.

"Cuando el presidente me llama, yo estoy ahí, siempre estuve con las puertas abiertas. Cubrí lo que la comunidad necesitaba porque me debo a ellos. Hice campaña por el gobierno; donde ponía un pie decía que venía en nombre de Cartes. Y cuando una persona golpeaba nuestras puertas, nunca le preguntamos ¿quién es? o ¿de qué color es?, sino ¿qué necesita?", manifestó.

Más detalles en el vídeo: