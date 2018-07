Si no hay datos positivos, el jueves continuará búsqueda de avioneta

Por el momento, la búsqueda de la avioneta en donde viajaba un ministro y su comitiva, se lleva a cabo vía terrestre ya que el techo bajo, la oscuridad y las condiciones del clima, no permiten un eficiente procedimiento.

Es por ello que a primera hora del jueves, despegarán de Ayolas una aeronave y un helicópter que se encargarán de la búsqueda vía aérea de la avioneta en donde viajaba el ministro del MAG, Luis Gneiting, su comitiva y la tripulación. La noche del miércoles, las condiciones no están dadas por lo que para no arriesgar la integridad de los rescatistas, no se los busca desde arriba.

Según informó Rubén Aguilar, titular de la Dirección Nacional Aeronáutica Civil (Dinac) a 730 AM, la prioridad será realizar el rastrillaje desde Ayolas, lugar donde partió, hasta Asunción.

Aguilar dio mayores datos sobre el vuelo de este avión. Los operadores de Ayolas dieron la información a la tripulación de que ascienda 6.000 metros de altura, y que comunique una vez que llegue a ese punto. El ascenso puede durar 20 minutos aproximadamente con ese tipo de nave. La notificación nunca llegó.

Allí se activó la primera alerta. Una vez que pasó varias horas de ese suceso, se activó la siguiente alarma porque un avión con una corta autonomía ya no pudo estar planeando por los aires.

Se estima que con los datos recabados, la avioneta estaría a una distancia entre 20 a 30 millas de distancia, 32 a 48 kilómetros, con dirección a Asunción.

Aguilar explicó otras posibilidades del piloto como el de cruzar el Río Paraná para aterrizar en suelo argentino, por lo que en ese caso se entendería que no exista ningún tipo de comunicación por la señal.

Por su parte, no hay reporte de la radiobaliza de emergencia, que generalmente se activa cada vez que ocurre un percance.