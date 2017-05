Marcharon para exigir la candidatura de Juan Afara

Con pancartas y camisetas con la inscripción "Sí se puede Juan Afara" marcharon las personas por la calle 25 de mayo, desde la Plaza Uruguaya hasta la Junta de Gobierno.

Fueron alrededor de 150 personas que se autoconvocaron en el microcentro de Asunción para pedir que el presidente de la República, Horacio Cartes, revea su postura de designar a Santiago Peña como candidato a sucederlo en el 2018, como se especula.

Coincidiendo con las expresiones de varios diputados, los manifestantes criticaron la falta de militancia de Peña, quien estuvo afiliado al Partido Liberal por 20 años y se unió a filas coloradas hace apenas 7 meses. Por este motivo, sienten que él no los representa y apuestan por un candidato de la dirigencia de base, como Juan Afara.

Advirtieron que si el vicepresidente de la República no es el candidato del oficialismo para el 2018, se retirarán del movimiento Honor Colorado encabezado por el mandatario.

Afara dijo este viernes que siente el pedido de la gente y siempre que hace falta "toma el guante". También se mostró en contra de la candidatura de Peña y no descartó dejar Honor Colorado si se confirma que el ministro de Hacienda es el elegido de Cartes.

Afara sobre candidatura de @SantiPenap: "Si a mí algo no me gusta, no tengo que quedarme". https://t.co/0z43YjT5n2#NoticiasPy #NosConecta pic.twitter.com/1HXoSIdYSs