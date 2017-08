Senado da ingreso a veto del Ejecutivo al subsidio campesino

El veto del presidente Horacio Cartes al subsidio a campesinos tuvo ingreso oficial en el Senado, pero no hubo un llamado a otra sesión extraordinaria para su tratamiento.

La Cámara de Senadores llevó a cabo este lunes su sesión extraordinaria, donde tuvo ingreso oficial el veto del Ejecutivo al proyecto de ley de rehabilitación financiera para los pequeños productores campesinos, que tiene como fin el subsidio a las deudas vencidas de los labriegos.

Como se previó, el titular del Senado, Fernando Lugo, no llamó a una nueva sesión extraordinaria para tratar el veto presidencial, ya que no contaba con los votos necesarios para rechazar el veto y favorecer a los campesinos. Resulta que varios legisladores de la disidencia colorada no acudieron a la sesión, porque se encuentran siguiendo de cerca el conflicto político en la Gobernación de Guairá.

Los campesinos celebraron el ingreso del veto en el Senado, ya que consideran un paso importante. Dijeron que con esto en cualquier momento se puede dar una nueva reunión de los legisladores para tratar el documento y una vez más se mostraron confiados en conseguir los votos que los favorezcan.

Se desconoce cuándo podría desarrollarse una nueva sesión extraordinaria, o si no el tratamiento del veto se dará recién en la sesión ordinaria del jueves.