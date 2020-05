Senado aprueba voto de censura contra Petta

El Senado votó a favor de censurar la gestión de Eduardo Petta al frente del Ministerio de Educación. Esto es un fuerte mensaje político al Ejecutivo en donde sugieren su remoción.

El manejo de la educación al mando de Eduardo Petta está recibiendo críticas de diversos sectores. Esto lo obligó a dar explicaciones al Congreso por medio de una interpelación.

Recientemente, senadores, con 31 votos a favor y 11 en contra, aprobaron el proyecto de resolución de censura contra el Ministro de Educación y Ciencias.

Con esta acción se da a entender que estos legisladores sancionan políticamente a Petta y le retiran su confianza.

La Cámara Alta, de esta forma, emite un mensaje al Ejecutivo sugiriendo que esta autoridad sea removida del cargo.

Por su parte, Petta respondió a través de un tuit esta acción del Legislativo: "En lo personal entiendo las maniobras que responden a intereses de la política y como servidor público, desde el momento en que asumí el cargo, el señor Presidente tiene mi renuncia a su disposición. La Educación no debe detenerse".

Docentes, estudiantes y políticos no están a favor de las gestiones del ministro luego de que se implemente una modalidad de continuación de clases pero de manera virtual, siendo que los sectores más vulnerables no tienen acceso a celulares o computadoras. Por su parte, la secundaria no participó en ninguna mesa de trabajo, según denuncian, para dar su posición con respecto a las acciones a tomar en medio de esta crisis sanitarias.

Mientras tanto, las clases presenciales de los escolares y secundarios recién retomaría diciembre. Prácticas de bachilleres podría implementarse en septiembre.