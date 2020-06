Senado acepta veto de ley que despenaliza declaraciones juradas falsas

La Cámara Alta aceptó este jueves por unanimidad el veto que dio el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, a la ley que despenaliza las declaraciones juradas falsas.

A través de una sesión virtual el senado aceptó la decisión del Ejecutivo. De acuerdo a Abdo el documento no tiene "esencia" si no no dará una pena a los infractores. La mayoría del pleno aceptó lo dispuesto por el Presidente de la República.

El veto del jefe del Ejecutivo pasa a ser analizada por la Cámara de Diputados. Sin embargo, la normativa ya queda sin efecto, teniendo en cuenta que para rechazar el veto se requiere que ambas cámaras legislativas estén de acuerdo.

El veto contemplaba las declaraciones juradas solo se hagan públicas tras una orden judicial de quien lo requiera. Sin embargo la propia Corte Suprema de Justicia ordena a la Controlaría que estos documentos sean de libre acceso al ciudadano.