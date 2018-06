Ley de Paridad traerá despenalización de pedofilia, según Ibañez

El diputado José María Ibañez señaló que si se aprueba la Ley de Paridad, 'que es apoyado por un gigantesco lobby internacional', traerá consigo el matrimonio igualitario, despenalización del aborto y de la pedofilia.

Según alegó, hay una enorme organización internacional con una estructura capaz de financiar, persuadir y movilizar masas por las causas que llevan adelante y están acorde a la comunidad LGTBI. Entre estas estan la del matrimonio igualitario, la despenalización del aborto y "tal como se debate en Canadá y Holanda", quitar castigo a los hechos de pedofilia.

Por su parte, relató que en Argentina existen hombres que se presentan en las comisarías para decir que se sienten mujeres, pidiendo el cambio de género. De esta forma, adquieren beneficios como subsidios, por realizar estos trámites.

Ratificó su posición en contra del proyecto de Ley de Paridad ya que es "inconstitucional" porque la propia Carta Magna avala la igualdad de oportunidades tanto para los hombres y las mujeres.

"Hay mujeres que alcanzaron cargos con su propio mérito y capacidades. No necesitaron paridad. Tuvimos figuras importantes que llegaron a ser candidatas a presidente, senadoras y diputadas brillantes".

Sostuvo que su decisión fue independiente y no fue impuesta por ninguna presión religiosa. "Yo actué a consciencia. A mí no me estipulan las pautas de conducta", acotó para 1020 AM.