¿Se viene el abrazo republicano? Alliana se reúne con Mario Abdo

El diputado Pedro Alliana se reunió este martes con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, en el Palacio de Gobierno. Habló sobre los festejos de aniversario de la ANR con actos en Asunción y en Pilar.

El presidente del Partido Colorado, Pedro Alliana, se reunió con Mario Abdo Benítez y dio detalles sobre los festejos de los 132 años de la ANR el próximo 11 de septiembre.

A la fiesta esperada por los políticos colorados, estarán invitados tanto Abdo como Horacio Cartes. Además, reiteró que la reunión entre ambos podría darse en Pilar.

Alliana aseguró que el ambiente de unidad entre colorados es el objetivo y se mostró conforme con la gestión de Gobierno.

A su vez, reiteró que la paz reinante no fue condicionada, ya que no pidieron nada a cambio. Esto en relación a que el mandatario ya afirmó que no realizará cambios en su gabinete.

Los detalles abajo: